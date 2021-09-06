Первая стадия клинических исследований «Ковид-глобулина» началась в РФ

Препарат «Ковид-глобулин» против COVID-19 начал проходить первую стадию клинических исследований. Об этом рассказала начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

«Ковид-глобулин» — первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19.

«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании „Нацимбио“ госкорпорации Ростех — специфический антиковидный иммуноглобулин», — рассказала Эйхлер в беседе с ТАСС.

Препарат на основе плазмы крови переболевших людей был зарегистрирован Минздравом в начале апреля этого года. После завершения второй и третьей фазы клинических испытаний его намерены применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания ковидом.

В середине августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала пятую вакцину от коронавируса в России. Она напомнила, что на сегодняшний день в РФ уже зарегистрировано четыре отечественных препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».