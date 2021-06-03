Пересадку органов в России разрешат только с письменного согласия

Трансплантацию органов в России могут разрешить только с письменного согласия. Госдума уже в июне может принять такой законопроект, сообщила газета «Известия».

В законе будут впервые прописаны права живых доноров. Кроме того, в документ включат новые нормы по трансплантации костного мозга и стволовых клеток, а также по финансированию операций и транспортировки пациентов.

Законопроект устанавливает возможность трансплантации только при письменном согласии донора и реципиента. Если последний признан недееспособным и не может сам дать согласие, то его нужно получить от одного из родителей или законного представителя.

В документе прописано, что органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Донора при этом должны предупредить о возможных последствиях пересадки для его здоровья. В законе впервые отдельно пропишут, что медицинская организация несет ответственность за вред, причиненный при трансплантации.

Предполагается, что доноры будут делиться своими органами на безвозмездной основе. С этой целью планируется провести разъяснительную работу с населением.

Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, сообщило издание.

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