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    03 июня 2021, 09:21

    Пересадку органов в России разрешат только с письменного согласия

    Александр Блинов

    Трансплантацию органов в России могут разрешить только с письменного согласия. Госдума уже в июне может принять такой законопроект, сообщила газета «Известия».

    В законе будут впервые прописаны права живых доноров. Кроме того, в документ включат новые нормы по трансплантации костного мозга и стволовых клеток, а также по финансированию операций и транспортировки пациентов.

    Законопроект устанавливает возможность трансплантации только при письменном согласии донора и реципиента. Если последний признан недееспособным и не может сам дать согласие, то его нужно получить от одного из родителей или законного представителя.

    В документе прописано, что органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Донора при этом должны предупредить о возможных последствиях пересадки для его здоровья. В законе впервые отдельно пропишут, что медицинская организация несет ответственность за вред, причиненный при трансплантации.

    Предполагается, что доноры будут делиться своими органами на безвозмездной основе. С этой целью планируется провести разъяснительную работу с населением.

    Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, сообщило издание.

    Ранее в правительстве подготовили поправки в Семейный кодекс, согласно которым детям разрешат жить с близкими при отсутствии родителей.