Детям в России разрешат жить с близкими при отсутствии родителей

Если родители долгое время отсутствуют или болеют, то дети могут жить с бабушкой и дедушкой, а также вместе со старшими братьями и сестрами и другими родственниками. Так может продолжаться до тех пор, пока официально не будет назначен попечитель или опекун. Об этом говорится в поправках в Семейный кодекс РФ и закон «Об опеке и попечительстве», которые одобрило правительство.

Копия заключения кабинета министров оказалась в распоряжении «Парламентской газеты».

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко объяснила, что Гражданский кодекс определяет место жительства детей до 14 лет или находящихся под опекой людей по месту проживания их родителей, опекунов или усыновителей. По закону дедушка с бабушкой, братья, сестры или другие родственники имеют право лишь общаться с ребенком.

По мнению Костенко, эта норма в действующем семейном законодательстве полностью не отражает традиционные для общества в России представления об участии близких родственников в воспитании детей.

«В воспитательном процессе традиционно активное участие принимают бабушки и дедушки детей. Вместе с тем, исходя из действующего законодательства временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми», — сказала депутат.

При длительном отсутствии родителей дедушка с бабушкой находятся вне правового поля. Интересами и правами детьми занимаются органы попечительства и опеки. Парламентарий отметила, что такая ситуация — недопустимое проявление института ювенальной юстиции.

«Поэтому законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников», — резюмировала Костенко.