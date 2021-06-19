Перечислены заболеваниях, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V»

Вакцинироваться «Спутником V» нельзя при некоторых заболеваниях. Их перечислил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщило РИА «Новости».

Прививаться нельзя при крапивнице и конъюнктивите, если болезни находятся в острой фазе. Также запрещено вакцинироваться при остром состоянии любого другого заболевания.

А пациентам с онкологическим заболеванием в ремиссии, которые не получают химиотерапию, можно ставить прививку. Однако если человек получает химиотерапию в виде цитостатиков, эффекта не будет. Препарат не нанесет ему вреда, но антитела не образуются.

«Спутник V» не противопоказан пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии. В первую очередь делать укол нужно кардиобольным с патологией.

«Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — заявил Гинцбург.

В Московской области быстро растут темпы вакцинации. Регион получил новую партию медицинских препаратов, а прививочные пункты теперь работают даже ночью. Подмосковье планирует выйти на 50 тысяч вакцин в сутки.