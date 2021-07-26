Перечислены тяжелые последствия COVID-19, которые могут преследовать переболевших годами

У некоторых тяжело переболевших пациентов последствия ковида могут протекать несколько лет. Об это предупредили российские врачи в интервью с РБК.

«После болезни есть „постковидный синдром“ в течение трех месяцев, а потом возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, когда дефект может сохраняться и год, два, три, четыре», — рассказал иммунолог, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

По его словам, иммунная система может никогда не оправиться до конца.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, что этот синдром может включать в себя большой комплекс клинических проявлений. Не исключены психосоматические и невралгические расстройства или осложнения на легкие. Тем не менее ученые еще не выяснили, какие конкретно могут быть последствия COVID-19 и сколько они продлятся. Вознесенский пояснил, что длительная реабилитация потребуется тем, кто перенес тяжелую форму этой и переводился на искусственную вентиляцию легких.

Ранее стало известно, что у детей и подростков через две-четыре недели спустя после заражения COVID-19 может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C). Он провоцирует поражение сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии.