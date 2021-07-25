Названо опасное последствие ковида у детей и подростков

У детей и подростков через две-четыре недели спустя после заражения COVID-19 может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C). Он провоцирует поражение сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии, заявили ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ США.

Результаты исследования, после которого пришли к такому выводу, опубликовали на сайте Healio.

В эксперименте принимали участие 100 детей. У них вирус продолжал определяться в кишечнике. Оказалось, что частицы коронавируса из желудочно-кишечного тракта попадают в кровоток. Поэтому организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C.

По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Лель Йонкер, это первый случай, когда в ходе исследования было доказано, что частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

Специалисты также напомнили о признаках длительного течения ковида. Среди них высокая температура, сильные головные боли и быстрая утомляемость, боль в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность. По мнению врачей, сложности с ЖКТ меньше распространены среди детей, заразившихся коронавирусом.