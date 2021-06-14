Перечислены симптомы надвигающегося слабоумия

Слабоумие надвигается постепенно, в связи с этим можно разглядеть несколько симптомов. Они могут начать проявляться даже в 40 лет. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Сначала у пациента может резко ухудшиться зрение, после возникают проблемы с оценкой расстояния, скорости движения объектов. Также возможна полная или частичная утрата речи, трудности с поиском слов для выражения мысли. К этим симптомам также еще могут добавиться подавленность, раздражительность, неуверенность в себе.

Помимо этого, пациент с развивающейся деменцией может утратить чувство времени и места. Еще одним важным симптом считается потеря памяти.

Весной ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали, что недостаток сна в среднем возрасте увеличивает риск деменции в старости. Специалисты проводили исследование на протяжении 25 лет. Ученые напомнили, что нормальным сон считается, когда человек поспал минимум семь часов.