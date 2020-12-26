Перечислены риски новогодней ночи в пандемию

Стресс, употребление алкоголя и пренебрежение санитарными нормами повышают риск заразиться коронавирусом во время новогодних праздников, рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Медик в интервью Lenta.ru рассказал, что особенность Нового года последующих праздничных каникул в том, что организм людей в принципе находится в стрессовом состоянии из-за употребления алкоголя и последующих действий людей под воздействием спиртных напитков. К ним относятся выход на улицу без куртки или в легкой одежде, промокшие ноги и так далее, перечислил возможные риски врач.

Отсюда следует увеличение числа простудных заболеваний, сердечных приступов и обострение болезней, отметил собеседник издания.

«Стрессовые состояния ослабляют иммунитет человека, и вероятность заразиться коронавирусом или иной инфекцией возрастает», — заметил Владислав Мохамед Али.

Снизить риски можно, устроив тихий семейный праздник в кругу родственников. Это также обезопасит от большого скопления людей, которые могут быть потенциальными источниками вспышек коронавируса, уточнило РИА ФАН.

Страны по всему миру пытаются обезопасить свой народ перед новогодними праздниками. Одни устанавливают комендантский час, другие закрывают рестораны, а третьи запрещают собираться компаниями больше шести человек. И все это на фоне растущего числа людей, зараженных коронавирусом.