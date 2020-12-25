Комендантский час и закрытые границы. Как разные страны встретят Новый год-2021

Страны по всему миру пытаются обезопасить свой народ перед новогодними праздниками. Одни устанавливают комендантский час, другие закрывают рестораны, а третьи запрещают собираться компаниями больше шести человек. И все это на фоне растущего числа людей, зараженных коронавирусом.

Как пишет Associated Press, власти в Перу на Рождество запретили водить машину. В Ливане разрешили пойти в ночной клуб, но запретили там танцевать. Во Франции за праздничным столом сможет собраться не больше шести человек, в Чили — 15, а в Бразилии — сколько угодно.

Число инфицированных COVID-19 растет по всему миру, а каждая страна пытается найти свой выход из ситуации.

Великобритания

Изначально власти планировали ослабить ограничения на время праздников, но ситуация изменилась с появлением нового, более заразного варианта коронавируса. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия ввели разные ограничительные меры.

В Лондоне и на юго-востоке Англии запрещено будет праздновать Рождество вне своего дома. Каждый должен оставаться у себя. Помимо этого по стране закрыли все магазины второстепенной важности и тренажерные залы.

Плюс ко всему более 20 стран закрыли авиасообщение с Великобританией или ограничили его. Теперь многие британцы не смогут покинуть страну на время праздников.

Лондон. Великобритания. Источник фото: pixabay

Италия

В Италии ввели несколько видов ограничений, которые будут действовать в праздничные дни.

С 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и 5–6 января будет действовать система «красных» ограничений, Это значит, что будут закрыты все магазины кроме продуктовых, аптек и парикмахерских. Только два человека смогут посещать дом другого члена семьи и приводить с собой детей младше 14 лет. Рестораны и кафе будут закрыты, но будет разрешена еда на вынос и доставка на дом.

С 28 по 30 декабря и 4 января будут действовать «оранжевые» ограничения. Магазины второстепенной продукции смогут открыться заново, но ужинать в кафе и ресторанах по прежнему будет запрещено.

Помимо этого власти ввели запрет путешествовать между регионами на 16 дней и комендантский час с 22:00.

Бразилия

В Бразилии никто не стал вводить ограничения на национальном уровне. Во многих местах провести зимние праздники можно будет как ни в чем не бывало. При этом Бразилия одна из наиболее пострадавших стран от пандемии в мире.

В минувшие выходные многие пляжи и рестораны в Рио-де-Жанейро были переполнены. Власти лишь запретили парковать машины вдоль берега, в надежде на то, что это уменьшит поток людей.

В некоторых местах ограниченияя все же ввели. Губернатор Сан-Паулу распорядился, чтобы в период Рождества и Нового года оставались открытыми только основные службы, такие как общественный транспорт, супермаркеты и аптеки.

Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Сальвадор также отменили проведение фейерверков 31 декабря.

Рио-де-Жанейро. Бразилия. Источник фото: pixabay

Ливан

Ливан тоже решил отличиться от большинства и ослабил ограничения на время праздников. Возможно это было сделано в надежде на прилет туристов, что могло бы хоть немного привести в чувство экономику. После ослабления ограничений десятки тысяч ливанских эмигрантов прибыли домой на каникулы.

МВД также разрешило открыться ночным клубам, но заявило, что танцы будут запрещены.

Южная Африка

В Южной Африке на фоне приближающихся праздников разрешили продавать алкоголь только с понедельника по четверг. В ночное время в стране действует комендантский час. Пляжи в канун Рождества, на Рождество и Новый год будут закрыты.

Правительство призывает избегать массовых празднований, но собрания до 100 человек в помещении по-прежнему разрешены, на открытом воздухе — до 250.

Полиция также установила блокпосты.

Южная Корея

В Южной Корее все туристические места с сочельника и минимум до 3 января будут закрыты. Национальные парки и прибрежные туристические объекты не будут доступны для посещений. То же самое будет с церквями и площадками для катания на лыжах, санках и коньках.

Помимо этого люди не могут собираться группами из пяти и более человек. Рестораны могут быть оштрафованы на сумму до 2700 долларов, если будут обслуживать группы из пяти и более человек.

Южная Корея. Источник фото: pixabay

Израиль

Впервые за долгое время Католическое Рождество в Вифлееме пройдет лишь с ограниченным числом представителей местной общины. На службе не будет ни паломников, ни туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA.

Город даже полностью закроют для посещенний в Рождество. По улицам смогут ездить только машины скорой помощи, аварийно-спасательных служб и силовых структур.

На улицах также запрещено появляться без маски.

Вифлеем. Источник фото: pixabay

Турция

В Турции введут общенациональный комендантский час с 31 декабря до 4 января. Он будет действовать с девяти вечера до пяти утра, сообщает Anadolu Agency.

В Стамбуле будут закрыты все кафе, рестораны и клубы. Многие заведения объявили о специальных меню на вынос.

Греция

В Греции также ввели ряд строгих ограничений. На рождественские и новогодние праздники в одном доме должно собираться не более девяти человек. Действующие ограничения на передвижение не будут отменены во время праздников. Ночной комендантский час — с 22:00 до 5:00 — также останется в силе в течении всего времени.

Церкви будут открыты для прихожан только на Рождество, Новый год и в праздник Крещения. В эти дни одновременно в церковь будет допускаться до 25 человек, передает GTP News. Все они должны носить маски и держать расстояние в 15 квадратных метров друг от друга.

Все туристы, въезжающие в Грецию из зарубежных стран до 7 января, обязаны уходить на карантин на 3 дня. Приезжим из Великобритании нужно уходить на изоляцию на неделю.