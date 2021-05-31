Перечислены причины хронической усталости

Хронические заболевания провоцируют возникновение хронической усталости. Также этому способствуют и другие причины. Об этом заявила врач-терапевт Тина Петровская Пятому каналу.

В частности, этот синдром могут вызвать патологии щитовидной железы и недостаток витаминов в организме. Синдром хронической усталости может появиться при нарушении режима питания и сна, чрезмерном употреблении алкоголя и недостаточной физической активности.

Наиболее частая причина такого состояния — психологические нарушения, добавила Петровская. Она посоветовала обращаться в таком случае за помощью как к терапевту, так и к психологу.

Синдром хронической усталости — болезнь, которая характеризуется длительной усталостью. Она не проходит даже после продолжительного отдыха.

Главный принцип лечения — это комплексный подход. Для выздоровления важен постоянный контакт больного со своим врачом и соблюдение охранительного режима.

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина отметила, что синдром хронической усталости часто свойственен старательным работникам, живущим в мегаполисах.