Психотерапевт рассказал, кто подвержен синдрому хронической усталости

Синдром хронической усталости свойственен проживающим в мегаполисах старательным работникам. Об этом в беседе с ИА Nation News рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина.

Врач сообщила, что на появление подобной симптоматики влияет высокий темп жизни, загруженность на работе, многозадачность, большое количество информации. Все это сказывается на эмоциональном фоне человека. Если долго жить в режиме многозадачности, то можно заработать синдром хронической усталости. Обычно отдых никак не влияет на такое самочувствие.

Эксперт напомнила, что наиболее часто этот симптом обнаруживается в среде перфекционистов.

«Это люди 25-45 лет, на протяжении длительного времени пребывающие в состоянии непосильной интеллектуальной нагрузки в ущерб здоровой физической деятельности. Обычно крупные бизнесмены, журналисты, а также те, чья профессиональная деятельность связана с ответственностью за жизнь других людей — хирурги, авиадиспетчеры, операторы служб экстренной помощи», — заключила медик.