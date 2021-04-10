Перечислены правила питания пожилого человека

Некоторые пожилые люди считают, что им не нужно много есть, так как они не работают и мало двигаются. Но питание для них также важно, как рацион маленьких детей. Их пища должна содержать достаточное количество микроэлементов, калорий, кальция, белка и витамина D.

Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Она предупредила, что если пожилой человек не принимает необходимое количество полезных, питательных веществ и микроэлементов, то старение происходит очень быстро и у него развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания.

«У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции», — рассказала Рунихина.

Она посоветовала близким пожилых людей держать их рацион в центре внимания, следить за тем, что и в каком количестве они едят. Эксперт напомнила, что нормой потребляемого белка является 1-1,5 грамма на каждый килограмм веса ежедневно.

Врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал не пить соки, так как в них очень много сахара и они провоцируют ожирение.