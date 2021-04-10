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    10 апреля 2021, 04:35

    Перечислены правила питания пожилого человека

    Анастасия Кукова

    Некоторые пожилые люди считают, что им не нужно много есть, так как они не работают и мало двигаются. Но питание для них также важно, как рацион маленьких детей. Их пища должна содержать достаточное количество микроэлементов, калорий, кальция, белка и витамина D.

    Перечислены правила питания пожилого человека

    Об этом РИА «Новости» рассказала главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Она предупредила, что если пожилой человек не принимает необходимое количество полезных, питательных веществ и микроэлементов, то старение происходит очень быстро и у него развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания.

    «У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции», — рассказала Рунихина.

    Она посоветовала близким пожилых людей держать их рацион в центре внимания, следить за тем, что и в каком количестве они едят. Эксперт напомнила, что нормой потребляемого белка является 1-1,5 грамма на каждый килограмм веса ежедневно.

    Врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал не пить соки, так как в них очень много сахара и они провоцируют ожирение.