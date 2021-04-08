Врач рассказал, какую опасность таят в себе фруктовые соки

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал о вреде соков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на программу «Жить здорово!».

Он уточнил, что в соках очень много сахара, что провоцирует ожирение.

«Когда ты пьешь сок, ты потребляешь углеводы, в ответ вырабатывается инсулин, он снижает уровень сахара, и ты начинаешь есть. А когда ты ешь, вырабатывается жир», — рассказал Гандельман.

Врач Андрей Продеус согласился с коллегой и рассказал, что уже давно исключил этот продукт из своего рациона.

«Я десять лет назад почти исключил из собственной жизни сок. Для меня это олицетворение сахара и углеводов», — пояснил он.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что России удается уже более полугода бороться с коронавирусом без объявления локдауна. При этом в других странах ограничения только ужесточают. Принятые решения позволят россиянам обойтись без третьей волны коронавируса.

«Итак, сегодня абсолютно ясно: чем жестче локдаун, тем выше инфицированность и заболеваемость», — считает она.