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    27 мая 2021, 16:50

    Онколог назвал полезные для кишечника продукты

    Дарья Морозова

    Врач-онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые полезны для работы кишечника. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Онколог назвал полезные для кишечника продукты

    По данным сайта «Дни.ру», врач пояснила, что кишечнику необходима клетчатка. Идеальная норма — 30 грамм в день. Для этого каждый день нужно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов.

    Она пояснила, что чашка белокочанной или цветной капусты — содержит четырех граммов клетчатки, брокколи — около пяти граммов⁣⁣.

    Один средний запеченный картофель в кожуре также содержит четыре грамма волокон, половина свеклы или небольшая морковь — два-три грамма⁣⁣, чашка зелени — два грамма⁣⁣, средний помидор — полтора-два грамма⁣⁣, небольшой огурец — один грамм.⁣⁣⠀

    Груша небольшого размера дает пять-шесть граммов клетчатки, яблоко — четыре грамма⁣⁣, апельсин — три-четыре гр⁣⁣амма, банан — три гр⁣⁣амма.

    Ранее специалисты объяснили, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить свою психику здоровой и не впасть в депрессию. Эксперты советуют включить в рацион жирную рыбу, например, лосось, скумбрию, сардины