Онколог назвал полезные для кишечника продукты

Врач-онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые полезны для работы кишечника. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным сайта «Дни.ру», врач пояснила, что кишечнику необходима клетчатка. Идеальная норма — 30 грамм в день. Для этого каждый день нужно съедать 400-500 граммов овощей и фруктов.

Она пояснила, что чашка белокочанной или цветной капусты — содержит четырех граммов клетчатки, брокколи — около пяти граммов⁣⁣.

Один средний запеченный картофель в кожуре также содержит четыре грамма волокон, половина свеклы или небольшая морковь — два-три грамма⁣⁣, чашка зелени — два грамма⁣⁣, средний помидор — полтора-два грамма⁣⁣, небольшой огурец — один грамм.⁣⁣⠀

Груша небольшого размера дает пять-шесть граммов клетчатки, яблоко — четыре грамма⁣⁣, апельсин — три-четыре гр⁣⁣амма, банан — три гр⁣⁣амма.

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