Перечислены действия после контакта с инфицированным ковидом

Превалирующим вариантом коронавируса в России стал штамм «дельта». У него более короткий инкубационный период, и о заражении человек узнает уже через 2,5-5 дней. В случае контакта с инфицированным особых мер принимать не нужно. Не всегда необходимо делать ПЦР-тест.

Об этом в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории токсиколог и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов. Если заболевший зарегистрирован в Роспотребнадзоре, с его контактами могут связаться. Но это не всегда необходимо.

«К счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом — это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо», — сказал врач.

Однако следует следить за своим самочувствием, чтобы не пропустить характерные симптомы. Водовозов посоветовал в случае недомогания вызвать врача и сообщить ему, что был контакт с ковидным больным. Причем имеет значение близость контакта вероятность передачи инфицирующей дозы повышается.

«То есть, соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», — отметил Алексей Водовозов.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, что при прямом контакте с зараженным коронавирусом защитить может невосприимчивость к коронавирусу. Она может появиться в случае иммунологического перекреста. Такие люди перенесли инфекцию, вызванную похожими на ковид альфа-коронавирусами.