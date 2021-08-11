Ученый объяснил, почему при контакте с больными COVID-19 люди не заболевают

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал ИА Ura.ru, что может защитить человека при прямом контакте с зараженным коронавирусом.

«Тут может быть две причины, одна наиболее вероятная, что такие люди еще не подхватили инфекцию, другая, что они просто оказались не восприимчивы к COVID-19», — отметил специалист.

Он объяснил, что такие люди когда-то перенесли инфекцию, вызванную альфа-коронавирусами, похожими на COVID-19. По его словам, произошел иммунологический перекрест, поэтому они могут быть не восприимчивы к коронавирусу или переносить его без особых симптомов.

«Есть особенности в интерфероновой системе — это врожденный иммунитет, который приводит к тому, что человек становится менее восприимчивым к подобным инфекциям, в том числе, к короновирусам. Но это не значит, что при сильной вирусной дозе, он обязательно справится», — добавил иммунолог Николай Крючков.