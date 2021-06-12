Переболевшим ковидом посоветовали воздержаться от смены часовых поясов

Смена климата и часовых поясов может навредить переболевшему ковидом. Отдыхать и восстанавливаться после болезни лучше в привычных условиях. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс. Поэтому пока на этой же широте [где живет выздоровевший] стоит отдыхать, я так думаю», — приводит ТАСС слова Жемчугова.

Врач отметил, что это общая рекомендация, так как все зависит от тяжести перенесенного заболевания и индивидуальных особенностей организма. Однако, по его словам, лучше не рисковать и отдохнуть где-нибудь в местном санатории.

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что риск осложнений после СОVID-19 есть у половины пациентов старше 50 лет, поэтому им желательно в течение месяца после выздоровления вообще никуда не ездить.

«Людям старше 50 лет в ближайший месяц [после выздоровления] точно нельзя, не рекомендовано выезжать, менять климат, ехать туда, где жара, где возможно повышение давления, где возможны тепловые удары, резкая смена давления при взлете или посадке. Я бы относился очень настороженно к перелетам и смене климата», — согласился со своим коллегой Тимаков.

На днях главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк сообщил, что ковид может привести к опасному осложнению — синдрому Гийена-Барре. Он вызывает паралич дыхательной мускулатуры.