Выявлено новое опасное осложнение коронавируса

Коронавирус может привести к новому опасному осложнению — синдрому Гийена-Барре. Он вызывает паралич и приводит к полному прекращению работы дыхательной мускулатуры. Об этом рассказал главный внештатный невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк.

Синдром Гиейна-Барре — острая воспалительная реакция, при которой поражается периферическая нервная система. Такое диагностируется у 37% ковид-пациентов.

Теоретически к появлению данного синдрома может привести любая инфекция, написал сайт kp.ru. Однако коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, потому что он вызывает в организме человека острые и тяжелые аутоиммунные реакции. Синдром Гиейна-Барре способен развиться у любого человека, вне зависимости от пола и возраста. Но больше всего ему подвержены пациенты с ослабленной иммунной системой в результате хронических заболеваний — например, аутоиммунного тиреоидта или диабета. Синдром Гиейна-Барре развивается быстрее при опасных мышечных нарушениях, как миастении.

Люди часто принимают синдром за обычную слабость или переутомление. В основном все начинается с изменений в походке: человеку становится труднее подниматься по лестнице, а при ходьбе по ровной поверхности он шаркает ногами и цепляется носками о землю. Еще один тревожный синдром — ослабление мускулатуры рук. Привычные движения и манипуляции — открыть бутылку или складной нож — резко вызывают затруднения.

Однако этот синдром излечим, если вовремя обратиться к врачу.