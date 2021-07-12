Переболевшим ковидом посоветовали прививаться одной дозой «Спутника V»

Одной дозы «Спутника V» достаточно для вакцинации тех, кто уже переболел ковидом. Это показало исследование, проведенное медиками в Аргентине. Его результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Очевидных преимуществ введения второй дозы «Спутника V» людям, ранее переболевшим ковидом, не выявили. Исследователи пришли к выводу, что в таких случаях для защиты здоровья достаточно привиться только первым компонентом вакцины, который также выпускается под отдельным брендом «Спутник Лайт».

Авторами исследования выступили 39 сотрудников разных медицинских учреждений и институтов Аргентины.

Интервал между первой и второй прививкой может быть увеличен, учитывая высокий уровень антител уже через три недели после первого укола «Спутником V». Это позволит привить больше людей в тех странах, где наблюдается дефицит вакцин.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже зарегистрирована в 67 странах мира. В Аргентине препарат получил одобрение в декабре 2020 года.

Вирусолог ранее назвал боязнь вакцинации главной ошибкой во время пандемии.