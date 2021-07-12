Россиянам рассказали о главной ошибке во время пандемии

К психологическим ошибкам относятся мнимая иммунологическая нагрузка на организм или другие причины боязни вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Люди не боятся чего-то очень неопределенного, а чего-то четко доказанного они начинают бояться. Это чисто психологическая ошибка, я считаю», — рассказал Нетесов в интервью РИА «Новости».

Он привел пример, когда люди покупают цветы и ставят их дома. Через некоторое время у близких начинается аллергическая реакция, которая дает сильную нагрузку на организм. Но, по мнению эксперта, этого никто не боится.

Ученый посоветовал не искать странные подвохи, учитывая, что существует огромное количество примеров гораздо более серьезных иммунологических нарушений, на которые особого внимания никто не обращает. Эксперт подчеркнул, что вакцина «Спутник V» — проверенный препарат, который уже применяют в десятках стран мира. По последним данным, в Москве прививку от коронавируса сделали 68 тысяч иностранцев.