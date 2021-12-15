Переболевших COVID-19 предупредили о проблемах с памятью

Коронавирус действует на мозг человека таким образом, что в период постковидного синдрома появляются одышка, раздражительность, частичная амнезия. Об этом заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Он объяснил в интервью РБК, что сначала переболевший не осознает, что плохого принес COVID-19. Однако человек на самом деле неправильно оценивает ситуацию.

Почти для всех перенесших ковид характерна частичная потеря памяти, также у них наблюдается раздражительность.

Кекелидзе добавил, что у спортсменов может появляться одышка после нескольких минут занятий, хотя до болезни такого не было.

Психиатр объяснил, что во время заражения коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, который защищает нервную ткань от циркулирующих в крови токсинов, микроорганизмов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, воспринимающих ткань мозга как чужеродную.

Ранее стало известно, что одним из самых распространенных последствий ковида является тревожное расстройство. Оно приводит к росту психических и когнитивных проблем со здоровьем во всем мире.