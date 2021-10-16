Переболевшие ковидом россияне стали чаще проходить реабилитацию

Частные медицинские центры Тюмени столкнулись с повышенным спросом на услуги реабилитации среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщил РБК.

По словам медиков, самыми востребованными процедурами стали компьютерная томография легких, анализ крови на биохимию и магнитно резонансная томография головы.

«После ковида многие жалуются на проблемы со здоровьем неврологического характера», — рассказала терапевт «Филатовской клиники» Вероника Сычкова. О том, что спрос на постковидную реабилитацию вырос отметили специалисты санатория «Сибирь». По их словам, пациенты интересуются оздоровительными курсами в дневных или круглосуточных стационарах.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина пояснила, что медицинские центры региона предоставляют услуги медицинской реабилитации для перенесших коронавирусную инфекцию по трем направлениям: заболевания центральной нервной системы, болезни соматического профиля и органов дыхания.

Последствия коронавирусной инфекции способны могут оставить человека инвалидом, особенно, если заболевание протекало в тяжелой форме. Об этом рассказал реаниматолог и врач паллиативного отделения новосибирской больницы Дмитрий Лайвин. Специалист отметил, что больше всего от ковида страдают мозг, сердце и легкие. После выздоровления от инфекции пациенты начинают лечение пострадавших органов. В этом им помогают врачи паллиативного отделения.

Врач пояснил, что коронавирус способен нарушить систему кровообращения, перекрыв доступ достаточного количества кислорода к мозгу. Это приводит к отмиранию нейронов. При поражении легких возбудитель может сильно повредить большую часть ткани органов без возможности последующего восстановления. В результате у пациента возникают проблемы с дыханием даже при обычной ходьбе. При проникновении в сердечную мышцу коронавирус изнашивает ткани, словно ускоряя ее старения. Это приводит к гигантскому разрыву между реальным и биологическим возрастом.