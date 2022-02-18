Переболевшие COVID-19 россияне признались, что игнорировали постковидный синдром

Постковидный синдром заметили у себя большинство переболевших коронавирусом россиян. Чаще всего люди сталкивались с длительным нарушением в ощущении вкусов и запахов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Однако многие просто игнорировали симптомы.

В ходе телефонного опроса 79% респондентов рассказали, что обнаруживали у себя последствия перенесенного ковида. Среди других симптомов постковидного синдрома россияне назвали общую слабость, одышку, бессонницу, а также депрессию и тревожность.

Некоторые респонденты также говорили об ухудшении памяти, слуха, зрения, рассеянности, длительном кашле и выпадении волос. Несмотря на это 80% принявших участие в опросе россиян признались, что не обратились к врачу.

«Россияне в большинстве своем не проходят реабилитацию, предполагая, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжелые осложнения», — предупредил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Ученые из Университета Сент-Луиса пришли к выводу, что перенесшие COVID-19 на 40% больше остальных подвержены риску развития депрессии. Такое последствие болезни, как они считают, может быть связано с повреждением кровеносных сосудов и нейронов в головном мозге. У переболевших ковидом также возрастают вероятность появления бессонницы и проблем с запрещенными веществами.