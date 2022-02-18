Риск появления депрессии у переболевших ковидом оказался выше на 40%

Переболевшие COVID-19 люди на 40% больше остальных подвержены риску развития депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Луиса. По их мнению, такое последствие болезни может быть связано с повреждением кровеносных сосудов и нейронов в головном мозге.

Кроме того, у переболевших ковидом возрастают вероятность появления бессонницы, а также проблем с запрещенными веществами, уточнила радиостанция «Говорит Москва».

Для своего исследования ученые опросили 150 тысяч респондентов, которые перенесли коронавирус. В основном участниками исследования стали мужчины в возрасте около 60 лет. Ответы респондентов сравнили с данными свыше пяти миллионов человек, которые были получены еще до пандемии.

Результаты опроса показали, что через год после выздоровления у перенесших ковид по сравнению с данными второй группы людей повышается риск развития нервно-психических расстройств на 40%.

Это, по мнению ученых, может быть связано с повреждением кровеносных сосудов и нейронов в головном мозге. Также на такое эмоциональное состояние могут оказывать влияние социально-экономические факторы. К примеру, изоляция от родных или увольнение с работы.

Консультации у психиатра могут войти в список бесплатных услуг в рамках диспансеризации для перенесших коронавирус россиян. Всему виной постковидный синдром, который нередко выражается потерей памяти и депрессией. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что вопрос организации таких приемов будет на контроле сенаторов, а также Минздрава.