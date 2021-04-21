Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Трансляция

Президент Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обращается к российскому Федеральному собранию. Выступление проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». «360» ведет трансляцию.

13:15. Путин пообещал, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким, если страны решат сжечь мосты.

13:13. «В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще без повода, цеплять Россию. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет».

13:11. Говоря о внешней политике, Путин рассказал об опасной ситуации в Белоруссии.

«Практика организации переворотов и политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже».

При этом, считает Путин, коллективный Запад как будто не замечает попытку убийства Лукашенко.

13:09. Путин поставил задачу сделать так, чтобы электронную визу в Россию можно было оформить за четыре дня.

Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемическая ситуация, мы снимем действующие ограничения. К нам поедут туристы со всех концов света Владимир Путин.

13:07. Туристический бизнес сможет брать кредиты на льготных условиях. Ставка будет составлять 3-5%.

«Новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, [можно будет] расширить маршруты Золотого кольца, включая развитие малых городов вроде Мурома».

13:05. Средства из Фонда национального благосостояния направят на опорные магистрали.

«Нужно финансировать идущее строительство магистрали Москва — Казань и продлить ее до Екатеринбурга», — сказал президент, поручив завершить этот проект за три года.

13:02. Цель по вводу недвижимости в России — порядка 120 миллионов квадратных метров. Путин призвал предусмотреть механизм поддержки индивидуального строительства. Чем больше будет жилья, тем оно станет доступнее, считает президент.

Источник фото: РИА «Новости»

12:57. Регионам предоставят инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых. Но инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы в интересах людей. Приоритетами станут дороги, обновление ЖКХ, общественный транспорт, туристическая индустрия.

12:54. До 1 июля правительство должно представить предложения по повышению устойчивости регионов. Нужно помочь с высоким уровнем коммерческой задолженности, считает Путин. Весь долг, который превышает 25% собственных доходов регионов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

«Провести реструктуризацию бюджетных кредитов, предоставленных в прошлом году для реализации мер по противодействию эпидемии», — предложил президент.

12:53. Поддерживать будут и регионы, которые вкладываются в проекты созидания.

12:51. Бизнесменов, которые не выводят дивиденды, а вкладывают деньги в развитие, будут поощрять, сказал Путин «без протокола».

12:46. Правительство должно в течение месяца представить предложения по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Для бизнеса сохраняются высокие риски. Будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций. Их эффективность будем оценивать по тому, какие услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого региона».

12:45. Президент призвал уже в 2021-м ввести расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции.

«Предлагаю окрасить экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. И направлять деньги на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды».

12:42. Путин заявил о необходимости адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменению климата. Для этого введут жесткий контроль за углеродными выбросами.

12:40. Россия должна быть способна в течение четырех дней разработать собственные тесты в случае появления новых вирусов.

12:38. В российских вузах откроют еще 45 тысяч бюджетных мест.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ».

12:37. В России создадут президентский фонд культурных инициатив.

12:35. Выплату в пять тысяч рублей распространят не только на школьных классных руководителей, но и на кураторов в колледжах и других учреждениях среднего образования.

12:34. Поддержат и школы.

«До конца 2024-го построим не менее 1300 новых школ, где смогут учиться больше миллиона ребят. За четыре года закупим не менее 16 тысяч новых автобусов».

12:33. В середине августа все школьники получат по 10 тысяч рублей, пообещал Путин. Выплата распространится и на будущих первоклассников.

12:32. Больничные по уходу за ребенком до семи лет будут выплачивать в полном объеме вне зависимости от стажа.

12:31. Путин, кроме того, предложил выплачивать беременным в сложных условиях по 6350 рублей в месяц.

«Расширена и продлена до 2026 года программа маткапитала. Теперь право на нее — с первенца. Маткапитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей».

12:29. 5650 рублей будут получать дети от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с одним родителем.

12:28. Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми.

12:25. Правительство должно на долгосрочной основе сформировать принципы для регулирования цен. Но, отметил Путин, они должны быть рыночными.

«Никто не говорит, что мы будем директивно цены устанавливать. Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать вовремя и в том объеме, который необходим».

12:24. Путин остановился на теме алиментов: мать с ребенком на руках не должна обивать пороги и собирать справки.

12:23. Россия внедрит принцип социального казначейства, когда все услуги будут выплачиваться в режиме одного окна. Через три года большинство услуг должны предоставляться онлайн в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю.

12:21. Президент призвал использовать новые технологии в здравоохранении. Это не только телемедицина, но и искусственный интеллект, особая технологическая база.

«Человеку необходима квалифицированная, своевременная помощь. С такой точки зрения предлагаю рассмотреть проблемы на одном из расширенных заседаний Госсовета в ближайшее время».

12:20. Путин обещал направить в ближайшие три года в села дополнительно пять тысяч машин скорой помощи.

12:17. Путин предложил продлить до конца года программу кешбэка за поездки по России. Кроме того, президент посчитал нужным возвращать половину стоимости путевки при поездке в детский лагерь.

«Особое внимание должны уделить здоровью наших детей. <…> Детский отдых нужно сделать максимально доступным».

Льготы получат и студенты. Для них в 2021 году создадут специальный проект, включающий проживание в кампусах для студентов, которые отправятся в путешествие по стране.

12:15. Путин сказал о важности вакцинации для восстановления здоровья людей.

Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь хуже — переболеть со смертельно опасными последствиями Владимир Путин.

Кроме вакцинации, в решении вопроса должна помочь расширенная диспансеризация. Путин дал поручение Минздраву. Эту программу должны запустить 1 июля.

12:13. В 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет, такой план озвучил Путин. Президент назвал сбережение народа высшим приоритетом.

12:11. Путин отметил солидарность жителей России, которые смогли поставить заслон вирусу. Президент напомнил, что меры во время пандемии были изматывающими, но необходимыми.

12:07. Президент начал с благодарности медикам и тем, кто обеспечивал их койками и лекарствами во время пандемии коронавируса.

Сплотившись, мы смогли сработать на опережение. Создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты Владимир Путин.

Президент отметил заслуги ученых, работников сельского хозяйства, социальных служб, военных.

12:04. Путин зашел в зал и начал послание Федеральному собранию.

«Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом внутренним вопросам: это вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, несколько слов надо будет сказать по внешним делам».

11:55. Пятиминутная готовность. Послание президента должно начаться в 12:00. Гости уже на своих местах, их попросили отключить телефоны.

11:52. Эксперты ожидают, что главными темами послания станут внутренние вопросы России. Это послание уже назвали постковидным.

В 2021 году из-за пандемии для допуска на послание президента журналисты должны были сдать три раза тест на коронавирус и получить отрицательные результаты. Депутатов так же допускают только со справками.

Это послание будет для Путина 17-м. Самое длинное президент озвучивал в 2018 году — 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах речь Путина, наоборот, была максимально короткой: послание не превышало 50 минут.

По традиции на послание президента приглашаются около тысячи гостей, чтобы услышать посылы от главы государства лично. Это члены парламента, правительства, администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, дипломаты, журналисты и общественники.

После послания президента администрация формирует список поручений. Впервые это было сделано в 2005 году. После послания в 2020 году было роздано 38 поручений.