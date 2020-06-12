Пенсионеров призвали осторожно возвращаться к привычной жизни

Он напомнил, что в разных регионах сложилась своя эпидемиологическая обстановка. В тех уголках страны, где ситуация еще находится под строгим контролем, людям из группы риска пока стоит отказаться даже от прогулок на свежем воздухе.

«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепеке. Нужно воздержаться. Особенно тем, у кого есть сопутствующие заболевания», — сказал Онищенко.

Он напомнил, что в России еще будут длинные выходные, поэтому граждане успеют насладиться прогулками.

Эпидемиологическая обстановка может ухудшиться, если многие россияне на выходных резко выйдут из режима самоизоляции, не соблюдая при этом меры предосторожности, предупредил врач. Поэтому пожилые люди и группа риска должны соблюдать меры предосторожности и носить средства индивидуальной защиты.

«Им стоит втягиваться в этот процесс осторожно и с оглядкой как с точки зрения физической активности, так и с точки зрения пребывания на солнце», — добавил Онищенко.

Парад в честь 75-летия Победы в ВОВ перенесли в целях безопасности с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. Поэтому следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной.