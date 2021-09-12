Педиатр перечислила прививки, которые нужно сделать детям осенью

Осень считается сезоном респираторных вирусных инфекций. Поэтому школьников желательно в этот период привить гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом рассказал врач высшей категории Лина Мурадова и врач-педиатр, инфекционист Татьяна Чаленко.

Врачи отметили, что к семи лет у детей должны быть проставлены все прививки по национальному календарю, а дальше идут уже нужно ставить сезонные.

«Задача педиатра отследить, все ли они на месте, и порекомендовать вакцинироваться от гриппа и от пневмококковой инфекции, которая может вызвать пневмонию, бронхиты, синуситы, то есть заболевания верхних дыхательных путей», — рассказала в беседе с агентством Urа.ru педиатр Лина Мурадова.

Он пояснила, что если человек защищен от пневмококковой инфекции, то он будет гораздо реже болеть, но каждый год эту вакцину ставить не нужно. Однако пока прививки от гриппа и пневмококка не внесены в национальный календарь.

Как правило, от гриппа начинают прививать осенью. В это же время можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, если до этого ребенка ей не прививали. По словам Татьяны Чаленко, обе прививки можно поставить в один день.