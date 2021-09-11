Технологию создания вакцины от COVID-19 применят в борьбе с раком

Исследователи из Оксфордского университета уже в этом году приступят к клиническим испытаниям на онкологических больных вакцины, в которой используется тот же вирусный вектор, что и в прививке от COVID-19, производимой компанией AstraZeneca.

Немецкая компания BioNTech, разработавшая мРНК-вакцину против COVID-19, уже тестирует эффективность этого вида вакцин против рака на людях.

Главный медицинский директор BioNTech Озлем Туречи подчеркнул, что действенность технологии мРНК уже была опробована как эффективный профилактический метод в борьбе с ковидом.

«Мы не должны забывать, что рак также представляет собой глобальную угрозу здоровью, даже более серьезную, чем нынешняя пандемия, — цитирует его The China Daily.

Команда исследователей компании BioNTech опубликовала исследование, в котором сообщается о многообещающих результатах лечения рака с помощью мРНК у мышей.

Вакцины с мРНК используют генетический код, чтобы дать организму команду запустить специфический иммунный ответ. В ходе исследования ученые ввели коктейль из четырех мРНК в опухоли толстой кишки и меланомы у 20 мышей. Манипуляции привели к полной регрессии опухолей у 17 подопытных животных.

В BioNtech разработали несколько других методов лечения рака с помощью мРНК. Один из них сейчас проходит испытания на людях с участием 231 человека с запущенной меланомой, раком груди и другими злокачественными опухолями.

Исследователи из Оксфордского университета доказали, что технология, используемая для создания вакцины COVID-19, производимой AstraZeneca, может лечить рак.

Вакцина AstraZeneca доставляет безвредный вирус (вирусный вектор) в клетки организма. Команда из Оксфорда разработала двухдозовую терапевтическую противораковую вакцину, в которой используются два вирусных вектора, один из которых совпадает с вектором вакцины AstraZeneca.

«Эта новая платформа вакцины может произвести революцию в лечении рака», — сказал Адриан Хилл, директор Института Дженнера в Оксфорде.

В этом году команда из Оксфорда запустит клинические испытания вакцины против рака у 80 пациентов с раком легких.

Ученые из Калифорнийского университета заявили, что вакцина Pfizer/BioNTech провоцирует у мальчиков возникновение сердечного заболевания миокардит. Причем девочки во много раз меньше подвержены такому риску.