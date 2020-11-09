Педиатр Минздрава объяснила, чем нужно кормить ребенка в период пандемии

По ее словам, чтобы здоровье детей было крепким, нужно включить в ежедневный рацион как можно больше молочной и кисломолочной продукции. Есть большое число исследований, в том числе проведенных китайскими учеными, которые доказали пользу молока для иммунитета.

Употребление продуктов, обогащенных пробиотиками, среди которых кефир, йогурты, творог, защищает детский организм от возможного заражения COVID-19. Как считает врач, обычную норму потребления молочных продуктов в день следует увеличить в среднем на 25%.

Помимо прочего, хорошо укрепляет иммунитет включение в рацион продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, что для восполнения нормы этих веществ нужно употреблять достаточное количество рыбы, морских водорослей и растительного масла.