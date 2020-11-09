Диетолог объяснил, как защититься от СОVID-19 с помощью рыбьего жира

Чтобы восполнить норму этих веществ, нужно употреблять достаточное количество рыбы, морских водорослей и растительного масла. Помимо прочего, можно принимать капсулы с полиненасыщенными жирными кислотами. Они предлагаются в виде бюджетного рыбьего жира и в составе витаминных комплексов. Арзамасцев предупредил, что пища, которая содержит омега-3 не всегда приносит здоровью только пользу.

«Например, обитатели морей и океанов часто содержат ртуть. Чем больше рыба по размеру, тем более она насыщена этим элементом. Этот тяжелый металл может вызвать отравление организма и повышает риск злокачественных новообразований», — подчеркнул специалист.

Диетолог добавил, что в рыбе и других морепродуктах нередко содержится микропластик. Так называются мелкие частицы пластика.