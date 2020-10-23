Пациенты из Японии пожаловались на необычные последствия коронавируса. В их числе потеря волос и постоянная слабость, информирует телеканал NHK со ссылкой на слова ученых Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

«Через четыре месяца после выздоровления остаются симптомы одышки у 11% пациентов, слабости — у 10%, нарушений обоняния — у 10%, кашля — у 4%, нарушений вкусовых ощущений — у 2%», — процитировал специалистов сайт URA.ru.

Помимо прочего, четверть переболевших СОVID-19 заявили, что у них начали выпадать волосы.

Ранее ученые из Гетеборгского университета вместе с коллегами из США и Австрии изучили механизмы поражения нервной системы у пациентов с COVID-19 и выяснили, что они заметно отличаются от действия других вирусных инфекций.

Эксперты проанализировали образцы спинномозговой жидкости, взятые у шести пациентов с умеренным или тяжелым течением болезни и признаками поражения головного мозга. Они пришли к выводу, что центральная нервная система сильнее страдает от иммунного ответа, чем от самого коронавируса.