Ученые объяснили нарушения работы мозга из-за коронавируса

Механизмы поражения нервной системы у пациентов с COVID-19 заметно отличаются от действия других вирусных инфекций, выяснили шведские ученые. Они пришли к выводу, что центральная нервная система сильнее страдает от иммунного ответа, чем от самого коронавируса.

Ученые из Гетеборгского университета вместе с коллегами из США и Австрии проанализировали образцы спинномозговой жидкости, взятые у шести пациентов с умеренным или тяжелым течением COVID-19 и признаками поражения головного мозга.

В образцах искали биомаркеры, которые отражают реакцию мозга на инфекции. У всех пациентов выявили повышенные уровни неоптерина и бета-2-микроглобулина, что должно свидетельствовать об активации иммунных клеток головного мозга.

При этом исследователи на нашли свидетельств проникновения коронавируса в сам мозг. Исходя из этого они сделали вывод, что спутанность сознания, проблемы с памятью, делирий и изменение личности, которые могут проявляться у пациентов с COVID-19, связаны с иммунным ответом, а не с самим вирусом.