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    20 октября 2021, 07:32

    Пассажиров в Петербурге начнут штрафовать за маску, спущенную на подбородок

    Пресс-служба транспорта Петербурга: пассажиров начнут штрафовать за маску, спущенную на подбородок

    Екатерина Боснак

    Пассажиров петербургского общественного транспорта начнут штрафовать за спущенную на подбородок маску. О новых профилактических карательных мерах сообщили сайту «Невские Новости» в пресс-службе городского комитета по транспорту.

    Пассажиров в Петербурге начнут штрафовать за маску, спущенную на подбородок

    Представитель ведомства объяснил, что такие меры необходимы, потому что маска, спущенная на подбородок, попросту не используется по назначению и не выполняет свою основную функцию — защиту дыхательных путей.

    Сейчас работники комитета «выборочно» отлавливают нарушителей правил поведения при пандемии в общественном транспорте и выписывают штрафы.

    Сейчас в Северной столице штраф за полное отсутствие маски составляет четыре тысячи рублей, при повторном игнорировании законов сумма увеличивается до пяти тысяч.

    Также с 1 ноября в Петербурге ввели и новые меры для борьбы с распространением инфекции. Теперь горожане не смогут больше посещать общественные места и массовые мероприятия численностью больше 40 человек без QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном недавно коронавирусе.