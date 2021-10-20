Пассажиров в Петербурге начнут штрафовать за маску, спущенную на подбородок

Пассажиров петербургского общественного транспорта начнут штрафовать за спущенную на подбородок маску. О новых профилактических карательных мерах сообщили сайту «Невские Новости» в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Представитель ведомства объяснил, что такие меры необходимы, потому что маска, спущенная на подбородок, попросту не используется по назначению и не выполняет свою основную функцию — защиту дыхательных путей.

Сейчас работники комитета «выборочно» отлавливают нарушителей правил поведения при пандемии в общественном транспорте и выписывают штрафы.

Сейчас в Северной столице штраф за полное отсутствие маски составляет четыре тысячи рублей, при повторном игнорировании законов сумма увеличивается до пяти тысяч.

Также с 1 ноября в Петербурге ввели и новые меры для борьбы с распространением инфекции. Теперь горожане не смогут больше посещать общественные места и массовые мероприятия численностью больше 40 человек без QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном недавно коронавирусе.