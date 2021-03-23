Пассажирам Домодедово начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Сертификаты международного образца о вакцинации от коронавируса начали выдавать пассажирам в московском аэропорту Домодедово. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщило РИА «Новости».

Аэропорт Домодедово стал первым в России, в котором начали выдавать сертификаты международного стандарта о вакцинации от коронавируса. Оформление проходит в медико-санитарной части аэропорта, где заключение выдают пассажирам, которые привились от коронавируса и имеют при себе сертификат на русском языке.

Пункт, в котором можно сделать прививку от коронавируса, заработал в Домодедово в феврале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что введение так называемых ковид-паспортов для въезда в какую-либо страну должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, чтобы это не привело к нарушению прав человека. Глава дипведомства обратил внимание, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока придерживается весьма сдержанного подхода в отношении сертификатов о вакцинации.