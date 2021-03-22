Лавров предостерег от непродуманного введения «ковид-паспортов»

Введение «ковид-паспортов» для въезда в любую страну мира должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, иначе это может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека. Такого мнения придерживается глава МИД России Сергей Лавров.

Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая при этом принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми, считает российский министр.

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника», — заметил Лавров. Его слова привел ТАСС.

При этом глава российского МИД также добавил, что ВОЗ пока не высказала «своего окончательного мнения по поводу таких паспортов или сертификатов, придерживается весьма сдержанного подхода».

Россия взвешивает возможность использования таких сертификатов вакцинации для поездок граждан, отметил Лавров. По его словам, сейчас опыт российской стороны находится на стадии формирования и заключается в том, что сделавший прививку человек, может оформить «сертификат вакцинации» в бумажном и в электронном виде. Как отметил министр, данные об этом заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Этот документ, как указал Лавров, подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат.

Вместе с тем он указал, что Россия пока еще не дошла «до применения этого документа в иных целях». Лавров заметил, что все аспекты этой инициативы взвешиваются.