Пассажира чуть не выгнали из автобуса, когда он закашлялся

Пассажиры рейса Таллин — Санкт-Петербург хотели высадить попутчика после того, как он начал кашлять в салоне автобуса. Они не оставляли попыток выставить мужчину на улицу, пока его не осмотрели врачи на границе.

Об этом сообщил портал RusDelfi — один из корреспондентов стал очевидцем ситуации. Он рассказал, что автобус ехал в Санкт-Петербург из Таллина 10 марта. В салоне все было спокойно, пока один из пассажиров не закашлялся. Испуганные попутчики попытались избавиться от мужчины — они решили, что он заразит их всех коронавирусом. Дошло до того, что кашляющего пассажира попытались выгнать из салона, использую нецензурную лексику.

Мужчина покидать автобус не хотел, но и кашлять не переставал. В результате он привлек внимание пограничников на эстонской границе. Они попросили его выйти из салона — у мужчины измерили температуру, а также выяснили контакты родных и близких. После этого пассажиру разрешили вернуться в автобус — выяснилось, что его попутчики напрасно опасались коронавируса.

Несмотря на это, на российской границе мужчину вновь проверили. В автобус поднялся представитель Роспотребнадзора, который выяснил, в каких еще странах он был за последнее время, и повторно измерил температуру тепловизором.

В результате мужчина смог приехать в Петербург вместе с другими пассажирами — они успокоились, когда поняли, что им не грозит заражение коронавирусом.

По последним данным в России зафиксировали 20 случаев заболевания.