Коронавирус в России и мире. Главное на 11 марта

В Москве построят мобильную инфекционную больницу, также в столице на месяц отказались от массовых мероприятий. В Италии объявлен карантин. В Японии задумались о переносе Олимпиады. Подробнее об этих и других событиях — в подборке «360».

Статистика

Согласно статистике издания South China Morning Post, всего в мире зарегистрировали 116,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4259 пациентов погибли, 64,2 тысячи вылечились.

Больше всего заразившихся в Китае — свыше 80,7 тысячи при 3136 погибших. Далее идет Италия (10,1 тысячи, 631 погибший), Иран (восемь тысяч заразившихся, 291 смерть), Южная Корея (7,5 тысячи, 54 смерти).

Более 1,6 тысячи заболевших зарегистрировали в Испании (35 погибли) и Франции (30 смертей). Свыше 1,1 тысячи заболели в Германии (умерли двое).

В США 24 пациента скончались при 525 выявленных случаях коронавируса, в Японии — 17 при 554 заболевших (с пассажирами и командой круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в японском порту на карантине, — 1250 случаев и 24 погибших).

Коронавирус в России

В столице ввели режим повышенной готовности. На территории Новой Москвы построят мобильную инфекционную больницу для тех, у кого подозревают коронавирус. Госпиталь появится вблизи деревни Голохвастово за Московским малым кольцом. Больницу возьмут под охрану.

Также в Москве до 10 апреля запретили проводить любые массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. На футбольные и хоккейные матчи будут пускать не более пяти тысяч болельщиков, уточнил мэр Сергей Собянин. Среди отмененных мероприятий — фестиваль «Крымская весна», который планировали провести 15 марта на Тверской улице.

Всего в России, по данным Роспотребнадзора на 10 марта, коронавирус обнаружили у 20 человек. Это двое граждан Китая (выписаны в феврале), 17 россиян, вернувшихся из Италии (один уже вылечился), и один гражданин Италии. В статистику не вошли трое граждан РФ, эвакуированных из Японии, где они подхватили вирус на лайнере Diamond Princess. На днях их выписали.

Команду российских велогонщиков поместили в карантин по коронавирусу в Абу-Даби. Всего в гостинице оказались заперты 15 спортсменов. У гонщика «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова диагноз подтвердился.

Российский спортсмен впервые со времен СССР выиграет общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. 23-летний Александр Большунов лидирует за пять стартов до финала соревнований. Все его ближайшие конкуренты норвежцы. Команда Норвегии снялась с заключительных стартов из опасения подхватить коронавирус.

Федеральная антимонопольная служба признала незаконной рекламу препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он эффективен против коронавируса. Производителя ждет штраф до 500 тысяч рублей.

Коронавирус в мире

Италия стала второй после Китая страной по распространению вируса и по числу погибших от COVID-2019. За сутки из-за вируса в Италии умерли 168 человек, с начала эпидемии — 631. Всего на территории республики выявили более 10 тысяч случаев заражения.

С 10 марта по 3 апреля там действует карантин. Запрещены передвижения по стране без уважительных причин. Также в Италии отменили все спортивные соревнования, включая национальный чемпионат по футболу. Закрыты учебные заведения, музеи, театры и кино. Пустынные достопримечательности Италии — в галерее «360».

Член Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши предположил, что Игры-2020 в Токио могут перенести на год или два из-за коронавируса. Сам комитет пока не комментировал эту информацию. В Японии с учетом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess зарегистрировали 1250 случаев заболевания, 24 человека скончались.

Командующий Вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мики заразился коронавирусом после поездки в Германию. Сам он чувствует себя хорошо. Военных, которые сопровождали генерала, отправили в карантин.

Также вирус нашли у замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. Она пережидает болезнь дома.

Президент США Дональд Трамп летел в одном самолете с конгрессменом, который до этого общался с человеком, зараженным вирусом. Четверо членов Конгресса самостоятельно отправились в карантин. Сам Трамп заявил, что у него нет никаких симптомов. Посоветовавшись с врачом в Белом доме, он не стал проходить тест на вирус.

В Иране, где коронавирус подхватили свыше восьми тысяч человек, его жертвами стал по меньшей мере 291 пациент. Среди погибших семь политиков и сотрудников правительства. Последней из них стала депутат Меджлиса Фатеме Рахбар. Вспышка заболевания в Иране распространилась в городе Кум, где находятся главные святыни страны.

Евросоюз решил учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса. На эти цели выделят 25 миллиардов евро. Деньги пойдут на закупки медоборудования, научные исследования, преодоление социально-экономических последствий эпидемии.

Глава Китая Си Цзиньпин приехал в город Ухань, где началась вспышка коронавируса. Он проверил, как медики борются c COVID-2019. Судя о тому, что в Китае выявляют все меньше больных, борьба идет успешно.