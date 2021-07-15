Из-за пандемии коронавируса 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Это может привести к катастрофическим последствиям — вспышкам заболеваний. Ни одной вакцины в течение года, скорее всего, не получили 17 миллионов детей.

Об этом сказано в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что многие страны стремятся получить вакцины от ковида, но в беде оказываются дети, которым грозят разрушительные, но предотвратимые заболевания. Такие, как корь, менингит и полиомиелит.

«Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с COVID-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребенка», — подчеркнул Гебрейесус.

Больше всего проблем в работе служб иммунизации наблюдалось в 2020 году в Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Лишенные вакцинации дети живут в регионах с недостаточным уровнем обслуживания или трущобах.

«Еще до пандемии были тревожные признаки того, что мы начинаем терять позиции в борьбе за иммунизацию детей от предотвратимых детских болезней. Пандемия усугубила ситуацию», — сообщила Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Отсутствие прививок уже привело к вспышке кори в Пакистане. В Индии, на Филиппинах, в Пакистане и Индонезии, Мексике и Анголе, Танзании и Мозамбике отмечается недостаточная вакцинация детей от дифтерии, коклюша и столбняка.

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко подтвердил выводы канадских ученых, которые предупредили о возможной вспышке кори из-за отсутствия достаточной детской вакцинации.