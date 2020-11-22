Онищенко подтвердил вероятность вспышки кори из-за коронавируса

Сбои вакцинации от кори, вызванные пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, действительно могут спровоцировать вспышку заболевания. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко подтвердил выводы, сделанные канадскими эпидемиологами.

Свое мнение он сообщил в беседе с РИА «Новости». По его словам, такое вполне возможно, так как корь при определенных условиях распространяется отдельными очагами.

«Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если четыре миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка», — сказал Онищенко.

В то время, когда не было вакцинации от кори, болели в основном дети первого года жизни. Даже они успевали заразиться, подчеркнул академик.

Ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне предупредили, что пандемия коронавируса приведет в развивающихся странах к пропуску плановых прививок и снизит уровень социальной поддержки. Наибольшие опасения у них вызвала корь.