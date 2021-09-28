Инфекционист обозначил минимальные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости.

«Год продлится минимум», — сказал Тимаков в разговоре с РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, сколько времени еще может продлиться пандемия.

О возвращении к привычному образу жизни, как пояснил инфекционист, можно будет говорить после анализа весенних показателей заболеваемости ковидом. Тогда, по его словам, станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

В России с декабря 2020 года идет масштабная вакцинация от коронавируса. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди зараженных «дельта»-штаммом практически нет привитых пациентов. Она отметила, что их доля среди заболевших достигает 2%. Речь идет также о тех, кто привился первым компонентом.