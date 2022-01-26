Плановую госпитализацию детей приостановили в Москве из-за роста случаев ковида

Власти Москвы пошли на вынужденную меру из-за роста числа зараженных коронавирусом детей — для них закрывают госпитализацию на три недели. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

При этом временные меры не касаются плановых госпитализаций детей с гематологическими и онкозаболеваниями, которым нужно противоопухолевое лечение. Также госпитализация разрешена при состояниях, когда надо быстро помочь ребенку. Врачи будут оказывать экстренную медицинскую помощь всем детям без исключения в полном объеме, подчеркнули в департаменте.

Ведомство сообщило, что за две недели в Москве число детей, заболевших ковидом, увеличилось в 14 раз — с двух тысяч в неделю до 28 тысяч. Кроме того, количество госпитализаций увеличилось в 10 раз. Сейчас в день в больницу привозят 120 детей.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — заметили в столичном департаменте.

Взрослых москвичей попросили отложить запланированные походы в поликлинику на две-три недели из-за нагрузки на систему здравоохранения в связи с новой волной коронавируса.