Сбросить лишний вес можно и без ограничений в еде. Об этом рассказала для издания Eat Thist, Not That! специалист по спортивной диетологии из США Андреа Овард.

Ограничения в ежедневном рационе не всегда помогают скинуть лишние килограммы. Однако действует обратное: включение в меню некоторых продуктов позволяет легко и быстро похудеть.

Для уменьшения талии в объеме необходимо съедать две порции овощей в день. Они содержат большое количество клетчатки, чем помогают организму быстрее насытиться. Соответственно, человек употребляет меньше калорийной пищи за день.

А еще плоды богаты витаминами и другими полезными элементами для организма, отметило ИА Nation News.

Тем, кто недолюбливает овощи, Овард посоветовала попробовать есть их по-новому. Например, их можно жарить или макать в хумус. Также овощи стоит добавлять в привычную еду: там их вкус легко не заметить, а эффект будет таким же.

Ранее ученые рассказали, что существует два опасных стиля питания. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности.