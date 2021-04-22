Ученые описали опасные стили питания

Некоторые продукты увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и влияют на раннюю смерть. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета при поддержке коллег из Китая и Австралии, сообщил журнал BMC Medicine.

Ученые проанализировали данные почти 117 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет из биобанка UK Biobank. Исследователи проверяли связь между генетической предрасположенностью, питанием и развитием ряда заболеваний.

Специалисты определили два популярных стиля питания, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности.

Один из них включает употребление большого количества шоколада и сладостей, белого хлеба, масла при малых объемах свежих овощей и фруктов. Второй стиль подразумевает большое количество сладкой газировки, сока, джемов, конфет, шоколада, сахара, а также немного сыра и масла.

Первый стиль питания в основном предпочитают мужчины до 60 лет, которые еще и курят, не занимаются спортом, страдают от избыточной массы тела, имеют гипертонию. Вторым вариантом грешат женщины. В большинстве своем они не курили и проявляли физическую активность, но у многих из них диагностировали высокий уровень холестерина, диабет, лишний вес и гипертонию.

«Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти и инвалидности в Великобритании, и главная причина этого — неправильное питание», — предостерег руководитель исследования.

Ученые добавили, что их труд носит наблюдательный характер. Результаты исследования не позволяют установить причинно-следственную связь между диетой, заболеваниями сердца и смертностью, передала «Вечерняя Москва».