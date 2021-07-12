Оценен уровень защиты вакцинированных от заражения коронавирусом

Случаев заболевания COVID-19 после прививки немного, отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Потому что у привитого человека в идеальном случае вообще не разовьется заболевание, если же человек и заболеет, то болезнь быстро закончится и не вызовет никаких последствий.

«Никто никогда не говорил о том, что вакцина на 100% защищает от заражения», — сказал Чуланов в беседе с газетой «Известия».

В качестве защиты выступает маска, добавил он. Чуланов объяснил, что это средство защиты предотвращает попадание вируса в организм. По его словам, если человек не защищен барьерными средствами, он может столкнуться с вирусом, даже если вакцинирован.

«Другое дело, что у него в идеальном случае вообще не разовьется заболевание, этот вирус будет нейтрализован на самом раннем этапе. Или оно может развиться в легкой форме — с обычными симптомами острой респираторной инфекции, быстро закончится и не вызовет никаких последствий», — сказал Чуланов.

В Московской области оба компонента вакцины от коронавируса уже получили почти почти 1,2 миллиона человек. Первым компонентом привили более двух миллионов местных жителей. Для жителей региона открыли уже около 370 пунктов вакцинации, 30 из них работают круглосуточно. Мобильные комплексы развернули в ТЦ, МФЦ и клубах «Активное долголетие».