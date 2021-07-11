Почти 1,2 млн человек полностью привились от коронавируса в Подмосковье

В Московской области оба компонента вакцины от коронавируса уже получили почти почти 1,2 миллиона человек. Первым компонентом привили более двух миллионов местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева в Telegram.

«Полностью привились почти 1,2 миллиона человек, а первым компонентом — более двух миллионов. Такие высокие темпы позволят избежать введения дополнительных ограничений, и школьники смогут начать учебный год в обычном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для жителей Подмосковья открыли уже около 370 пунктов вакцинации, 30 из них работают круглосуточно. Мобильные комплексы развернули в ТЦ, МФЦ и клубах «Активное долголетие».

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас стабилизировалась. Людей начали активно выписывать из больниц. Каждый день на прививку от SARS-CoV-2 здесь записываются до 100 тысяч человек.