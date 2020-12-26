Оценен риск заражения коронавирусом на уличных мероприятиях

Риск заражения коронавирусом на открытом воздухе ниже, чем в помещениях, рассказал заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Но на уличных мероприятиях все равно следует соблюдать правила по борьбе с распространением COVID-19.

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», — рассказал Горелов в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что катки, горки, другие спортивные сооружения и аттракционы должны организовать работу таким образом, чтобы не допустить скопления большого числа людей в пунктах проката. Кроме того, работники также должны регулировать количество людей на самих спортивных сооружениях и в раздевалках, уточнило РИА ФАН.

Стресс, употребление алкоголя и пренебрежение санитарными нормами повышают риск заразиться коронавирусом во время новогодних праздников, рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. Снизить риски можно, устроив семейный праздник в кругу родственников. Это также обезопасит от большого скопления людей, которые могут быть потенциальными источниками вспышек коронавируса