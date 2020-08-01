«Отравитесь собственным жиром». Врач-диетолог предостерегла от резкого похудания

Жировая прослойка человека является «вторичным депо» токсинов. Когда печень не справляется с интоксикацией организма, она выводит все в жировую ткань. Поэтому при ее утилизации этот момент обязательно надо учитывать.

Об этом «360» сообщила врач-диетолог Елена Астахова. Она рассказала, что при стремительном похудении происходит резкий выброс токсинов в кровь, и организм травится собственным жиром. Этот процесс является одной из важнейших причин того, почему нельзя резко худеть.

«Для большой потери веса все питание надо сбалансировать. Быстрое снижение веса и „вау-результаты“ появляются, когда убираешь сахар и те продукты, которые задерживают воду. Больше идет снятие отечности, вывод лишней воды. Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно человека переводить на сбалансированное питание. Это важный и психологический вопрос, чтобы не было экстренного ограничения питания. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима. У меня есть клиенты, которые сбалансировали питание и успешно похудели. Особенно мужчины хорошо снижают вес. Важно соблюдать определенные законы, чтобы не навредить организму», — отметила эксперт.

Она напомнила, что даже у знаменитых диетологов гибли клиенты, которых переводили на соки, чтобы устроить детокс. Елена Астахова подчеркнула важность грамотного распределения в диете белков, жиров и углеводов.

«При снижении веса главное — сменить культуру питания. Это новые привычки, с которыми человек может жить годами. Сбросить за два месяца 200 кг — это ужасно! От такого действительно можно погибнуть. Когда большой вес, в месяц можно терять максимум 10-15 кг», — резюмировала диетолог.

Ранее СМИ сообщили, что в Тюмени умерла Людмила Нурдинова, самая тяжелая женщина России. Она весила 350 кг, но после хирургического вмешательства похудела до 159 кг.