«Женщина действительно скончалась», — сообщили источники.

Причина смерти не уточняется.

С начала июня Нурдинова перестала выходить на связь с журналистами, которые вели дневник ее похудения. Она также не открывала дверь квартиры.

Старший сын женщины Александр выслушал вопрос корреспондента издания и бросил трубку. На очередные входящие звонки он больше не реагировал. Сестра-двойняшка и младший сын Нурдиновой тоже больше не отвечают на звонки. Смерть жительницы Тюмени подтвердили источники, знакомые с ее семьей.

Нурдинова считалась самой тяжелой женщиной России, пока ей не провели операцию по уменьшению желудка. После хирургического вмешательства она похудела до 158 килограммов. До этого женщина не могла выйти из дома в течение 18 лет.

Тюменке исполнилось 57 лет 8 июля.

Ранее доктор Мясников объяснил, как правильно худеть. Человек, который собирается избавиться от лишних килограммов, должен за первые три месяца сбросить 5% своего веса. Тогда похудение будет безопасно для здоровья.