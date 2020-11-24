Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» могут открыть в Германии

Он напомнил, что пока первой страной, которая заинтересовалась российским препаратом стала Венгрия.

Дмитриев отметил, что на этой неделе фонд ожидает визит французской делегации, с которой обсудит сотрудничество по производству вакцины от коронавируса.

«Возможно, мы даже будем производить нашу вакцину в Германии», — сказал он.

При этом глава РФПИ пояснил, что существуют сложности в налаживании отношений со странами Евросоюза в связи с политическими разногласиями. Но фонд намерен продолжать работу. В частности, создатели препарата 22 октября подали заявку на получение лицензии в Европейскую медицинскую ассоциацию.

Пресс-служба министерства промышленности и торговли России сообщила, что Венгрия готовит производственную площадку по выпуску вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава МИД европейской страны Петер Сийярто по итогам переговором с главой российского ведомства Денисом Мантуровым.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее разработали в институте имени Гамалеи. Вакцинация проходит в два этапа с разницей между уколами до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. После введения препарат позволяет сформировать антитела к возбудителю.