Минпромторг: Венгрия откроет производство российской вакцины «Спутник V»

Поставки российской вакцины от коронавируса и совместное производство стали основными темами переговоров между министрами.

Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы российского препарата поступят в Будапешт уже на следующей неделе. Пока же в европейской стране идет подготовка промышленной площадки для производства «Спутника V».

Таким образом, Венгрия может стать первой страной Евросоюза, где появится собственное производство российской вакцины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что поставки небольших доз препарата нужны для завершения клинических испытаний и проверки препарата в лабораториях. После этого вакцину зарегистрируют.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса «Спутником V» начнется только после увеличения производства до пяти-шести миллионов доз. По его оценке, это произойдет в начале 2021 года.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат, который помогает выработать иммунитет к коронавирусу.

Процедура вакцинации проходит в два этапа. Разница по времени между уколами составляет три недели. Инъекцию делают в мышцу плеча или бедра. Прививка противопоказана людям с первичным иммунодефицитом, с аллергическими реакциями на состав препарата и беременным женщинам.